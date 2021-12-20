Ухилення від сплати податків: як вирішить питання Мінфін

16:30 31 березень Київ, Україна

Міністр фінансів України в інтерв'ю для ЗМІ розповів про плани відомства. Пріоритетним завданням на сьогодні в Мінфіні відзначають боротьбу з ухиленням від податків. Вирішення цього питання хочуть винести на законодавчий рівень.









За його словами, вже незабаром відомство публічно представить проєкт законодавчих змін Податкового кодексу щодо протидії ухиленню від податків. На цей момент цей закон знаходиться на фінальній стадії обговорення.



«Ми підготували і зараз проходить фінальне обговорення проєкт змін до ПК щодо оподаткування, де ми намагаємося залатати «дірки» в податковій політиці по частині ухилення від сплати податків», - заявив міністр.



Раніше в Мінфіні заявили, що для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна повинна виконати взяті на себе зобов'язання. Там також перерахували ці зобов'язання: відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції; забезпечення незалежності Національного антикорупційного бюро; проведення судової реформи; збереження ринків газу та електроенергії.