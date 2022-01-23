Віддалену роботу хочуть відрегулювати на рівні закону

Офіційний сайт українського уряду опублікував дані про законопроєкт №4051. В цьому документі мова йде про врегулювання віддаленої роботи - про суміщення, умови та оплату.

Чому важливо врегулювати таку роботу

У парламентському комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів вважають, що в нинішніх умовах пандемії та сучасного рівня диджиталізації необхідно забезпечити співробітникові можливість офіційно поєднувати будь-які види роботи - в звичайному режимі, дистанційно та на домашніх умовах.

Який механізм пропонує законопроєкт



Згідно із законопроєктом роботодавець повинен оповістити співробітника про перехід на дистанційну або надомну форму роботи за два місяці.



При цьому роботодавець зобов'язаний забезпечити точний облік відпрацьованого часу та ефективний контроль за раціональним використанням робочого часу.



При будь-якій формі роботи співробітник повинен не тільки знати свої обов'язки та права, а й бути частиною життя колективу, щоб виконувати всі корпоративні стандарти та отримувати правильну мотивацію.

Що це дасть співробітникам і роботодавцям



Перш за все, завдяки врегулюванню віддаленої роботи співробітники стануть більш захищеними з правової точки зору.



Також можливість вибрати форму роботи підвищить стресостійкість співробітників, допоможе продовжити кар'єру мамам, що працюють, і людям будь-якого віку.



Дистанційна форма роботи стане каталізатором для багатьох компаній до подальшої диджиталізації своєї діяльності, а також поліпшить екологічну політику компаній.



Крім цього, віддалена організація роботи багато в чому знизить витрати як роботодавців, так і співробітників.