Установа Милованова отримала замовлення від "Укроборонпрому" на 1,7 мільйона

Згідно з даними системи "Прозорро", установа, яку очолює Тимофій Милованов, отримала дуже велике замовлення, не проходячи процедуру тендеру. Цим закладом є ТОВ "Київська школа економіки і менеджменту" (КШЕ). Дочірнє підприємство "Спецтехноекспорт" держкомпанії "Укрспецекспорт" з державного концерну "Укроборонпром" 20 травня уклало угоду з ТОВ "КШЕ" про надання послуг з проведення ринкових досліджень вартістю 1,68 млн грн.

Ніяких даних про предмет досліджень в звіті про закупівлю не оприлюднено, вказаний тільки термін надання послуг - до 1 жовтня 2021 року.

При цьому аванс в розмірі 30% замовник повинен виплатити протягом трьох банківських днів після підписання договору, а решту 70% - протягом п'яти банківських днів після надання послуг.

Інші деталі замовлення в звіті не повідомляються. Закупівлю провели без аукціону, тому що "Спецтехноекспорт" не є замовником в розумінні закону "Про державні закупівлі".

Слід зауважити, що дослідження у "КШЕ" було замовлено за день до того, як президент Володимир Зеленський указом від 21 травня ввів до складу Наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом "КШЕ".

Засновником ТОВ "КШЕ" вказана міжнародна громадська організація "Київський економічний інститут", яку заснували Артем Поздняков, Валентин Зеленюк і бельгієць Том Купе.

"Спецтехноекспорт" з січня 2020 року очолює Євген Ларін.