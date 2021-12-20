Вчителі Київщини отримають від влади 3395 ноутбуків

10:27 26 листопад Київ, Україна

До кінця 2021 року школи із 65 громад Київської області отримають нову техніку. Планується доставка 3395 ноутбуків до 231 навчального закладу. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

«Розвиток цифрового освітнього середовища, застосування нових методів та засобів навчання – це важливі та актуальні завдання, над якими ми працюємо. Переконаний, що забезпечення педагогів новими ноутбуками позитивно вплине на організацію освітнього процесу. Особливо це актуально і важливо зараз, коли наші педагоги та учні часто змушені працювати у дистанційному режимі», – сказав Володін.

На закупівлю ноутбуків направили 53,8 млн грн із державного бюджету та ще 10 млн грн – з обласного.

Як відомо, вже другий рік триває пандемія Covid-19, що істотно вплинуло на освітній процес в Україні. У разі посилення карантинних обмежень школи переходять на дистанційне навчання.

На початку осіннього спалаху коронавірусної інфекції у багатьох батьків жевріла надія, що вже цього року школярі принаймні 1–4 класів отримуватимуть освіту за партами. Підстави так сподіватися давала постанова Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236. Вона передбачала: навіть у «червоній» зоні учні 1–4 класів не йтимуть на дистанційне навчання, хоч би якою була епідемічна ситуація. Крім того, у школах, де вакциновано 100% педколективу, учні 5–11 класів також мають продовжити навчання у очному режимі.

Однак після розширення «червоної» зони низка обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила: через зростання захворюваності на коронавірус на дистанційне навчання мають перейти всі школярі – від першокласників до учнів випускних класів.



Багато шкіл та вчителів не готові до роботи онлайн під час карантинів. Однією з причин, зокрема, є відсутність належних технічних засобів для дистанційного навчання.