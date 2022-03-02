Збитки «Нафтогазу» передрікав Вітренко

Колишній виконавчий директор групи компаній «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявив про те, що попереджав керівництво про можливі збитки. Тепер, після того, як консолідований чистий збиток компанії за перше півріччя 2020 склав 11,5 млрд грн, його заява не здається вже такою безпідставною.

Про це Вітренко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Мої коментарі? Коли я займався стратегією «Нафтогазу», ми не «планували» збитки. При цьому ми попереджали, що так може бути, пропонували конкретні кроки, щоб не сталося. Нас не послухали і навпаки звільнили», - повідомив він.

Також Вітренко зазначив, що в нинішній ситуації «Нафтогаз» повинен брати до уваги європейські реформи і боротися з РФ, але для цього потрібні компетентні керівники.

«Тепер ми бачимо 11,5 млрд збитків за перше півріччя і «заплановані» збитки в наступні роки. І це при тому, що гуртова ціна газу в Україні вища за європейську, а наші пропозиції про те, як її знизити в ринковий спосіб, а також як заробити для України більше як 17 млрд доларів, не реалізуються. Так, мені неприємно бачити, що втрачає держбюджет, і споживачі переплачують за газ. Але це питання до правління «Нафтогазу», наглядової ради, прем'єр-міністра і президента», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Вітренко повідомив, що раніше він вже говорив членам правління про те, що у «Нафтогазу» буде складна зовнішня ситуація у вигляді скорочення попиту на природний газ, проблеми з оплатою за газ для потреб населення, борги та інше.