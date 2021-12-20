Збитки МАУ складають 60 млн доларів

29 липня стало відомо, що компанія МАУ планує скоротити свій штат. Під звільнення потрапить близько 900 співробітників - про це заявив прес-секретар президента компанії Дмитро Дешин. Скорочення пов'язані з колосальними збитками, які авіакомпанія зазнала в період карантину.
Він зазначив, що внаслідок тимчасового припинення авіасполучення МАУ отримала близько 60 млн доларів збитків.
За його словами, це змусило компанію скоротити частину співробітників.
Він підкреслив, що вважати польоти відновленими важко навіть зараз, оскільки після відновлення Україною авіасполучення в червні здійснювати планування маршрутів доводиться в умовах великої кількості обмежень з боку інших держав.
Раніше повідомлялося, що МАУ скасувала частину міжнародних рейсів на серпень.
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