Збитки МАУ складають 60 млн доларів

08:43 30 липень Київ, Україна

29 липня стало відомо, що компанія МАУ планує скоротити свій штат. Під звільнення потрапить близько 900 співробітників - про це заявив прес-секретар президента компанії Дмитро Дешин. Скорочення пов'язані з колосальними збитками, які авіакомпанія зазнала в період карантину.

Він зазначив, що внаслідок тимчасового припинення авіасполучення МАУ отримала близько 60 млн доларів збитків.

«Кожного місяця простою авіакомпанії коштують близько 14,5 млн доларів обов'язкових витрат, що і сформувало обсяг збитку близько 60 млн за період припинення діяльності компанії», - розповів Дешин.

За його словами, це змусило компанію скоротити частину співробітників.

«Простий в роботі компанії і істотне зниження обсягів роботи авіакомпанії після відновлення авіасполучення України призводить до вимушеного поступового скорочення близько 900 співробітників МАУ», - зазначив Дешин.

Він підкреслив, що вважати польоти відновленими важко навіть зараз, оскільки після відновлення Україною авіасполучення в червні здійснювати планування маршрутів доводиться в умовах великої кількості обмежень з боку інших держав.

Раніше повідомлялося, що МАУ скасувала частину міжнародних рейсів на серпень.