Україна має шанси стати експортером лохини

13:05 20 липень Київ, Україна

Вирощування лохини з недавніх пір стало розвиватися в Україні зі стрімкими показниками. Близько 3 тис га відведених під цю ягоду не можуть конкурувати з основним конкурентом по вирощуванню - Польщею. У цій країні посіви лохини займають в 5 разів більше землі. Дефіциту працівників в цій сфері Україна не відчуває, так як основною статтею витрат у сфері розвитку експорту є ручна праця зі збору врожаю.

Про це йшлося на конференції «QUO VADIS, Агро». Так, Тарас Баштанник, генеральний директор ТОВ «Українська ягода», розповів, що на ринку лохини Україна конкурує з Польщею. Це дуже перспективна ягода для нашої країни. «У нас хороші кліматичні зони для вирощування лохини, сезон свіжої ягоди сильно розтягнутий. Тому найближчі 10 років буде перспектива і бум лохини - кількість валютної виручки ягода приносить в рази більше, ніж зернові. За інтенсивними і високомаржинальним культурами - майбутнє ».

Баштанник додав, що Україна вже зайняла лідируючі місця в Європі як постачальник малини. «Український ягода» експортує 20 тис т замороженої малини. Він додав, що 20-24% собівартості вирощування лохини складають витрати на робочу силу. Але дефіциту працівників зараз не спостерігається.

«Підтримка на рівні Міністерства є. Ми можемо багато людей повернути назад. Кількість бажаючих працювати на поле на порядок більше, при цьому заробіток майже такий же. Тому що ми вже на рівні Польщі продаємо. Ми конкурентні, ніякого пієтету перед Заходом немає », - підкреслив спікер.

А ось послеуборочная доопрацювання і переробка ягідної продукції не розвинена, оскільки немає відповідної інфраструктури. «Польща пішла по шляху кооперативів, коли спільними зусиллями декількох господарств будується холодильник. Галузь досить молода і раніше не було проблем з продажами, оскільки був ринок Росії. Зараз потрібно розвивати культуру виробництва, отримувати сертифікати. Це питання часу - за останній 4-5 років ми вийшли на перші позиції. Інвестиції точно є і будуть ще більше після відкриття ринку землі », - переконаний Тарас Башаннік.