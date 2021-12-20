Україна має шанси стати експортером лохини

Вирощування лохини з недавніх пір стало розвиватися в Україні зі стрімкими показниками. Близько 3 тис га відведених під цю ягоду не можуть конкурувати з основним конкурентом по вирощуванню - Польщею. У цій країні посіви лохини займають в 5 разів більше землі. Дефіциту працівників в цій сфері Україна не відчуває, так як основною статтею витрат у сфері розвитку експорту є ручна праця зі збору врожаю.
Про це йшлося на конференції «QUO VADIS, Агро». Так, Тарас Баштанник, генеральний директор ТОВ «Українська ягода», розповів, що на ринку лохини Україна конкурує з Польщею. Це дуже перспективна ягода для нашої країни. «У нас хороші кліматичні зони для вирощування лохини, сезон свіжої ягоди сильно розтягнутий. Тому найближчі 10 років буде перспектива і бум лохини - кількість валютної виручки ягода приносить в рази більше, ніж зернові. За інтенсивними і високомаржинальним культурами - майбутнє ».
Баштанник додав, що Україна вже зайняла лідируючі місця в Європі як постачальник малини. «Український ягода» експортує 20 тис т замороженої малини. Він додав, що 20-24% собівартості вирощування лохини складають витрати на робочу силу. Але дефіциту працівників зараз не спостерігається.
А ось послеуборочная доопрацювання і переробка ягідної продукції не розвинена, оскільки немає відповідної інфраструктури. «Польща пішла по шляху кооперативів, коли спільними зусиллями декількох господарств будується холодильник. Галузь досить молода і раніше не було проблем з продажами, оскільки був ринок Росії. Зараз потрібно розвивати культуру виробництва, отримувати сертифікати. Це питання часу - за останній 4-5 років ми вийшли на перші позиції. Інвестиції точно є і будуть ще більше після відкриття ринку землі », - переконаний Тарас Башаннік.
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