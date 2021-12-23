У Tesla Model 3 з'явився конкурент із великим запасом ходу – електричний седан Nio ET5

08:55 23 грудень Київ, Україна





Виробник обіцяє, що топова версія Nio ET5 проїжджатиме на одній зарядці тисячу кілометрів. Для цього електромобіль обладнали батареєю ємністю 150 кіловат-годин. Для порівняння: максимальний об'єм акумуляторів електромобілів Tesla – 100 кіловат-годин.



Щоправда, за якою методологією проводилися виміри, Nio не повідомляє. Швидше за все, електромобіль випробували за китайськими стандартами, які значно завищують реальний запас ходу.



Також Nio ET5 оснащуватиметься меншими батареями з меншим запасом ходу: Китайська компанія Nio представила електричний седан під назвою ET5. Новинка має конкурувати з Tesla Model 3, найпопулярнішим електромобілем у світі.Виробник обіцяє, що топова версія Nio ET5 проїжджатиме на одній зарядці тисячу кілометрів. Для цього електромобіль обладнали батареєю ємністю 150 кіловат-годин. Для порівняння: максимальний об'єм акумуляторів електромобілів Tesla – 100 кіловат-годин.Щоправда, за якою методологією проводилися виміри, Nio не повідомляє. Швидше за все, електромобіль випробували за китайськими стандартами, які значно завищують реальний запас ходу.

100 кіловат-годин – 700 кілометрів;

75 кіловат-годин – 550 кілометрів.

На старті продажів Nio ET5 буде доступний у єдиній двомоторній версії потужністю 483 кінських сили. Розгін до "сотні" у новинки займе 4,3 секунди.



До оснащення увійде автопілот, але ця функція буде платною. При цьому функціонал електромобіля розкриватиметься рівномірно в міру виходу оновлень софту.



До списку обладнання електромобіля також увійшли:

10,2-дюймова панель приладів;

система з доповненою та віртуальною реальністю;

підсвічування салону (має 256 варіантів кольору);

акустика із системою об'ємного звучання Dolby Atmos;

цифровий ключ.

Логічно припустити, що Nio ET5 продаватиметься не тільки в Китаї. Адже виробник активно просуває свої електромобілі й у Європі.