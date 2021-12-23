У Tesla Model 3 з'явився конкурент із великим запасом ходу – електричний седан Nio ET5

08:55 23 грудень Київ, Україна

Китайська компанія Nio представила електричний седан під назвою ET5. Новинка має конкурувати з Tesla Model 3, найпопулярнішим електромобілем у світі.

Виробник обіцяє, що топова версія Nio ET5 проїжджатиме на одній зарядці тисячу кілометрів. Для цього електромобіль обладнали батареєю ємністю 150 кіловат-годин. Для порівняння: максимальний об'єм акумуляторів електромобілів Tesla – 100 кіловат-годин.

Щоправда, за якою методологією проводилися виміри, Nio не повідомляє. Швидше за все, електромобіль випробували за китайськими стандартами, які значно завищують реальний запас ходу.

Також Nio ET5 оснащуватиметься меншими батареями з меншим запасом ходу:
  • 100 кіловат-годин – 700 кілометрів;
  • 75 кіловат-годин – 550 кілометрів.
На старті продажів Nio ET5 буде доступний у єдиній двомоторній версії потужністю 483 кінських сили. Розгін до "сотні" у новинки займе 4,3 секунди.

До оснащення увійде автопілот, але ця функція буде платною. При цьому функціонал електромобіля розкриватиметься рівномірно в міру виходу оновлень софту.

До списку обладнання електромобіля також увійшли:
  • 10,2-дюймова панель приладів;
  • система з доповненою та віртуальною реальністю;
  • підсвічування салону (має 256 варіантів кольору);
  • акустика із системою об'ємного звучання Dolby Atmos;
  • цифровий ключ.
Логічно припустити, що Nio ET5 продаватиметься не тільки в Китаї. Адже виробник активно просуває свої електромобілі й у Європі.
 
Фото: Электрический седан Nio ET5
Фото: Электрический седан Nio ET5 01
 
 