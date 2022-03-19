У 17 тисяч українських компаній власники з Росії чи Білорусі ‒ YouControl

19:48 16 березня Київ, Україна

Близько 17 тисяч українських компаній серед власників, засновників чи кінцевих бенефіціарів мають бодай одного громадянина чи резидента російської федерації чи білорусії, повідомляє сервіс YouControl.



Близько 13800 українських компаній мають зв'язки з росією, а 3300 - з білоруссю.



Серед найбільших таких компаній "БРОКАРД-УКРАЇНА", Крюківський вагонобудівний завод, "НІССАН МОТОР УКРАЇНА".



Тепер інформацію про зв'язок із рф та білоруссю можна перевірити через YouControl. Для цього потрібно зайти на карту юридичної особи та Експрес-Аналіз автоматично підсвітить ці дані як ризиковий фактор.



Через санкції співпраця з контрагентами з країн-агресорів є ризикованою, пояснює заступник директора з правових питань YouControl Данило Глоба.

«Механізм санкцій розроблений таким чином, що заборони та обмеження автоматично застосовуються до тих, хто співпрацює з компаніями, які перебувають під санкціями. Таким чином, російські, білоруські та українські компанії, які мають зв'язки з країнами-агресорами, є «токсичними», а співпраця з ними означає непряму підтримку міжнародної агресії, оскільки військові витрати фінансуються за рахунок їхніх податків».