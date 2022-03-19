У 17 тисяч українських компаній власники з Росії чи Білорусі ‒ YouControl

Близько 17 тисяч українських компаній серед власників, засновників чи кінцевих бенефіціарів мають бодай одного громадянина чи резидента російської федерації чи білорусії, повідомляє сервіс YouControl.
Близько 13800 українських компаній мають зв'язки з росією, а 3300 - з білоруссю.
Серед найбільших таких компаній "БРОКАРД-УКРАЇНА", Крюківський вагонобудівний завод, "НІССАН МОТОР УКРАЇНА".
Тепер інформацію про зв'язок із рф та білоруссю можна перевірити через YouControl. Для цього потрібно зайти на карту юридичної особи та Експрес-Аналіз автоматично підсвітить ці дані як ризиковий фактор.
Через санкції співпраця з контрагентами з країн-агресорів є ризикованою, пояснює заступник директора з правових питань YouControl Данило Глоба.
Близько 13800 українських компаній мають зв'язки з росією, а 3300 - з білоруссю.
Серед найбільших таких компаній "БРОКАРД-УКРАЇНА", Крюківський вагонобудівний завод, "НІССАН МОТОР УКРАЇНА".
Тепер інформацію про зв'язок із рф та білоруссю можна перевірити через YouControl. Для цього потрібно зайти на карту юридичної особи та Експрес-Аналіз автоматично підсвітить ці дані як ризиковий фактор.
Через санкції співпраця з контрагентами з країн-агресорів є ризикованою, пояснює заступник директора з правових питань YouControl Данило Глоба.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі