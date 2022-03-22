Гарбуз перед святом Хелловін виріс в ціні

Гарбуз виріс на 33,3% і коштує тепер близько 8 гривень/кг. Такий стрибок цін Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" зазначила перед святом Хеллоуїн.

"У цьому році, на відміну від минулого, ціни на гарбуз знаходяться на досить високому рівні. Так, на ринках Шувар і Столичний 1 кг гарбуза в середньому коштує 8 гривень/кг, при тому, що тиждень тому (16.10.2020) середня ціна була на рівні 5,8-6 гривень/кг", - повідомив аналітик УКАБ Іван Колодяжний.

Колодяжний зазначив, що за останні кілька років все більше українців купують гарбуз і оформляють його для Хеллоуїна. Він уточнив, що середня вага одного гарбуза може досягати 10-12 кг, що робить вартість його покупки на рівні 80-96 гривень.

В Україні гуртові ціни на помідори стабілізувалися і трохи знизилися. Також хліб і здоба можуть подорожчати на 15% відсотків вже до кінця року.