Гарбуз перед святом Хелловін виріс в ціні

Гарбуз виріс на 33,3% і коштує тепер близько 8 гривень/кг. Такий стрибок цін Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" зазначила перед святом Хеллоуїн.
Колодяжний зазначив, що за останні кілька років все більше українців купують гарбуз і оформляють його для Хеллоуїна. Він уточнив, що середня вага одного гарбуза може досягати 10-12 кг, що робить вартість його покупки на рівні 80-96 гривень.
В Україні гуртові ціни на помідори стабілізувалися і трохи знизилися. Також хліб і здоба можуть подорожчати на 15% відсотків вже до кінця року.
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