Турки спекулюють цінами під час будівництва українських доріг

Фаворити "Укравтодору" продовжують вигравати тендери на будівництво та ремонт доріг. До того ж – за завищеними цінами. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що минулого тижня турецька будівельна компанія «Онур» отримала півтора мільярда гривень від Укравтодору на ремонт траси в ОРДЛО.
І виявили, що ціни на будівельні матеріали були значно вищими за ринкові. Зокрема, вартість асфальту та щебеню в середньому була на 500 гривень за тонну дорожчою за звичайні ринкові ціни.
І виявили, що ціни на будівельні матеріали були значно вищими за ринкові. Зокрема, вартість асфальту та щебеню в середньому була на 500 гривень за тонну дорожчою за звичайні ринкові ціни.
Ще одну ділянку цієї ж траси в ОРДЛО «Онур» ремонтувала і торік. Проте, результати тендеру привернули увагу правоохоронців.
Вони виявили, що службовці Укравтодору в Луганській області змовилися з посадовими особами «Ростдорбуд», «Автомагістраль-Південь» та «Онур Конструкціон Інтернешнл», та затвердили тендерну документацію, яка не дозволяла брати участь у торгах іншим учасникам.
В результаті це давало їм можливість отримувати відкати у розмірі 10% від укладених договорів. Наразі поліція та прокуратура ведуть кримінальне провадження.
Нагадаємо, що дані системи ProZorro свідчать, що Служба автомобільних доріг у Запорізькій області уклала з ТОВ «Автомагістраль-Південь» угоду вартістю 116,86 млн грн на додаткові роботи з ремонту траси Т-08-20 Якимівка-Кирилівка на ділянці км 2 +848 – км 44+415 за переговорною процедурою.
При цьому замовник не оприлюднив жодного документа, що підтверджує необхідність переговорної процедури. Також немає повної інформації та обґрунтування робіт на цьому об'єкті.
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