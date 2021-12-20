Турки спекулюють цінами під час будівництва українських доріг

15:10 15 листопад Київ, Україна

Фаворити "Укравтодору" продовжують вигравати тендери на будівництво та ремонт доріг. До того ж – за завищеними цінами. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що минулого тижня турецька будівельна компанія «Онур» отримала півтора мільярда гривень від Укравтодору на ремонт траси в ОРДЛО.



І виявили, що ціни на будівельні матеріали були значно вищими за ринкові. Зокрема, вартість асфальту та щебеню в середньому була на 500 гривень за тонну дорожчою за звичайні ринкові ціни.