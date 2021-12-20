Турки спекулюють цінами під час будівництва українських доріг

15:10 15 листопад Київ, Україна

Фаворити "Укравтодору" продовжують вигравати тендери на будівництво та ремонт доріг. До того ж – за завищеними цінами. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що минулого тижня турецька будівельна компанія «Онур» отримала півтора мільярда гривень від Укравтодору на ремонт траси в ОРДЛО.

І виявили, що ціни на будівельні матеріали були значно вищими за ринкові. Зокрема, вартість асфальту та щебеню в середньому була на 500 гривень за тонну дорожчою за звичайні ринкові ціни.
Фото:Дороги Украины
Ще одну ділянку цієї ж траси в ОРДЛО «Онур» ремонтувала і торік. Проте, результати тендеру привернули увагу правоохоронців.

Вони виявили, що службовці Укравтодору в Луганській області змовилися з посадовими особами «Ростдорбуд», «Автомагістраль-Південь» та «Онур Конструкціон Інтернешнл», та затвердили тендерну документацію, яка не дозволяла брати участь у торгах іншим учасникам.

В результаті це давало їм можливість отримувати відкати у розмірі 10% від укладених договорів. Наразі поліція та прокуратура ведуть кримінальне провадження.

Нагадаємо, що дані системи ProZorro свідчать, що Служба автомобільних доріг у Запорізькій області уклала з ТОВ «Автомагістраль-Південь» угоду вартістю 116,86 млн грн на додаткові роботи з ремонту траси Т-08-20 Якимівка-Кирилівка на ділянці км 2 +848 – км 44+415 за переговорною процедурою.

При цьому замовник не оприлюднив жодного документа, що підтверджує необхідність переговорної процедури. Також немає повної інформації та обґрунтування робіт на цьому об'єкті.