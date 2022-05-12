Туристичний бізнес в Україні: що чекає в 2021 році

Туристичний бізнес в Україні отримав серйозне економічне потрясіння протягом 2020 року. При цьому експерти відзначають, що в 2021 році на плаву залишаться ті, хто зможе перебудуватися до нових умов роботи.

4 основних напрямки українського туризму:

Перший - міський туризм. Мегаполіси - Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів.

Вони дуже постраждали від відсутності іноземних туристів в цьому кризовому році. Але поки вони не перебудувалися на внутрішньоукраїнський туризм, який зміг би хоч частково замінити іноземні туристичні потоки. Цей вид туризму точно потребує переосмислення. Повинна бути проведена велика робота, якою поки, схоже, ніхто не займається.

Другий напрямок - Причорномор'я, яке зараз складається з Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. 2020 їх різко загальмував у розвитку. Серпень помилково дав надію великим потоком відпочивальників тих, хто не поїхав в ту ж Туреччину. Але те, з чим зіткнулися "змушені" туристи в Причорномор'ї (ціни-сервіс-якість), навряд чи спонукатиме їх скоро повернутися. Турбізнес в цьому регіоні не робив ніяких висновків. Не було кооперації між містами і областями. За 30 років так і не створили єдиних правил пляжної інфраструктури, стандартів курортних послуг. Значних позитивних зрушень для Причорномор'я в 2021-му не очікую.

Третій. А ось Приазов'я в новому році цілком може очікувати прорив. За 2020 і регіон багато працював над стратегіями. Там відбуваються процеси кооперації, яких не було раніше. Маріуполь, Бердянськ, Генічеськ, Кирилівка об'єднуються в один туристичний регіон з загальними маркетинговими ідеями, стратегіями, просуванням. У 2021 році це дасть помітні плоди.

Четвертий - Карпати. Вони давно є провідним туристичним регіоном України, причому цілорічним. Але в 2020-му цій туристичній перлині дісталося найбільше. Коронавірус, транспортний локдаун, повінь... Однак в Карпатах - досвідчений актив турбізнесу. Є вміння кооперуватися, співпрацювати, бачити перспективу, вибудовувати стратегії. Упевнений, що вони зможуть отримати правильні уроки - і в 2021-му повернутися на рейки. Хоча це буде і непросто.