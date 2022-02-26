Туристична перспектива Чернівців відкриється з запуском аеропорту

15:45 02 жовтень Київ, Україна

Володимир Зеленський відвідав Чернівці для того, щоб оцінити туристичний потенціал міста та обговорити роботу аеропорту для кращого сполучення з іншими українськими містами. Його робота може бути відновлена до 2021 року.

"У наступному році планується відновити повноцінну роботу міжнародного аеропорту в Чернівцях", - сказано в повідомленні.

"Цей аеропорт запустимо в наступному році, щоб він приймав рейси. І будемо розвивати або будувати новий", - зазначив Кирило Тимошенко.

Своєю чергою Володимир Зеленський сказав, що для розкриття туристичного потенціалу Чернівецької області держава повинна забезпечити гарне транспортне сполучення, а над розвитком туристичних проєктів буде працювати бізнес. "Аеропорт і дороги. Все інше зробить бізнес", - висловився Зеленський.

Нагадаємо, що у 2019 році аеропорт Чернівці обслужив 76 828 пасажирів, що на 5,1% більше, ніж у 2018 році. Більшість пасажирів було перевезено на внутрішніх рейсах, які з Києва виконувала авіакомпанія МАУ.

У липні в інтерв'ю віцепрезидент з комерційної діяльності МАУ Сергій Фоменко висловлював думку, що рейси до Чернівців можуть бути відновлені за умови сприятливого розвитку епідеміологічної ситуації.