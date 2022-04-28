Туреччина видобула перший чорноморський газ

13:32 29 липня Київ, Україна

Використання в бурових роботах судна Fatih допомогло відшукати нові родовища газу в Чорному морі. Тепер видобуток першого з тестової свердловини газу дозволить Туреччині істотно зменшити залежність від зовнішніх поставок блакитного палива.



Туреччина вперше почала використовувати природний газ, який був видобутий в Чорному морі. Про це сказав президент країни Реджеп Тайіп Ердоган під час церемонії спалювання першого видобутого з тестової свердловини газу на чорноморському шельфі в провінції Стамбул, повідомило напередодні Анадолу.



"Свердловини, які ми пробурили в Чорному морі - не перші і не останні. З початком видобутку чорноморського газу найближчим часом ми значно знизимо нашу залежність від зарубіжних джерел. Сьогодні ми вперше спалюємо чорноморський газ, який ми виявили і почали добувати на глибині в кілька сотень метрів", - заявив Ердоган.



Глава держави зазначив, що Туреччина провела бурові роботи в Чорному морі, незважаючи на всі спроби перешкодити цьому за допомогою санкцій, погроз, шантажу та залякування.



Ердоган також вказав, що завдяки технічним можливостям, яких Туреччина досягла в бурінні, їй вдалося покінчити з зовнішньою залежністю в цій області.



"Раніше ми проводили бурові роботи з міжнародними компаніями по лізингу. Зараз ми виконуємо цю роботу за допомогою власних суден і власних людських ресурсів", - констатував він.



За словами Ердогана, в цей час Туреччина докладає інтенсивні зусилля для того, щоб приступити до першої фази розробки чорноморського газу до 2023 року.



Нагадаємо, в червні Туреччина відкрила в Чорному морі нове велике родовище газу із запасами більше ніж 135 млрд кубометрів. Його виявило бурове судно Fatih в свердловині Амасра-1 на ділянці Сакар’я.



А в серпні минулого року Туреччина відкрила в Чорному морі найбільше в історії країни родовище газу - об'ємом 320 млрд кубометрів.