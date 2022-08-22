Три найбільші мобільні оператори України в цифрах

Нещодавно опубліковані результати роботи трьох найбільших компаній України - Vodafone, Lifecell і Kievstar дали нам можливість замислитися над тим, як вони будують бізнес. Про те, як компанії залазять в борги, нарощують оберти і «з'їдають» конкурентів - читайте нижче.

виручка

Найбільший дохід в I кварталі передбачувано отримав найбільший оператор країни - «Київстар». А по динаміці зростання цього показника в лідери вибився «Vodafone Україна».

Операційний дохід від мобільного зв'язку у «Київстар» зріс до 5,53 млрд грн або на 16,1% в порівнянні з I кварталом 2019 року. «Більше половини цієї суми склали доходи від послуг мобільного інтернету: зростання на 22,4% в порівнянні з I кварталом 2019», - уточнюють у прес-службі «синього» оператора.

Виручка «Vodafone Україна» в січні-березні 2020 року досягла 4,39 млрд грн, на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року. «Vodafone демонструє найвищу на ринку динаміку збільшення доходу, пов'язану з ростом споживання дата-послуг і зростанням доходів від торговельної діяльності власної роздрібної мережі», - пояснюють в компанії.

У lifecell дохід підвищився на 11,6%, до 1,58 млрд грн. «Збільшення обумовлено зростанням прибутку від зростаючого споживання послуг мобільного інтернету», - вважають в компанії.

Чистий прибуток (збиток

З недавнього часу «Київстар» перестав розголошувати цей показник в публічній звітності.

«Vodafone Україна» вперше за останні кілька років закінчив з квартальним чистим збитком в 744 млн грн. «Це пов'язано з курсовою різницею по переоцінці євробондів обсягом $ 500 млн, випущених компанією в лютому 2020 року - девальвація гривні на кінець кварталу в порівнянні з курсом на дату отримання позики склала 15%», - пояснили в прес-службі оператора.

А чистий збиток lifecell скоротився до 150,9 млн грн або на 43,5% в порівнянні з I кварталом 2019 року.

EBITDA / OIBDA

«Київстар» і lifecell розголошують тільки EBITDA, а «Vodafone Україна» - OIBDA. Порівнювати ці показники некоректно. Тому просто приводимо їх.

EBITDA «Київстар» зросла на 25,3% до 4,04 млрд грн. У lifecell вона зменшилася на 2,1%, до 798,2 млн грн.

OIBDA «Vodafone Україна» збільшилася на 30%, до 2,3 млрд грн.

Маржа EBITDA / OIBDA

Мобільний зв'язок залишається одним з найрентабельніших напрямів бізнесу в Україні. У «Київстар» маржа EBITDA зросла на 5 п.п. і склала 67,9%. lifecell закінчив I квартал з показником в 50,5% і падінням майже на 7 п.п.

Маржа OIBDA «Vodafone Україна» збільшилася до 53,3%.

кількість абонентів

Традиційно з цього маркера в абсолютному вираженні лідирує «синій» оператор. А по динаміці зростання показника пальму першості взяв lifecell. «Активна тримісячна абонентська база в І кварталі 2020 року збільшилася на 8,7% на річній основі - до 7,5 млн абонентів. Збільшення бази вдалося досягти завдяки привабливим пропозицій для абонентів », - йдеться в звіті« жовтого »оператора.

Його колеги, навпаки, просіли за цим показником. Абонентська база «Київстар» в I кварталі скоротилася на 300 000 - до 26 млн. «Незначне зменшення пояснюється скороченням використання абонентами декількох SIM-карт, а також демографічними змінами», - пояснюють в прес-службі «Київстар».

«Vodafone Україна» втратила близько 100 000 абонентів. «За результатами I кварталу 2020 року абонентська база компанії залишається стабільною - 19,5 млн, річні коливання склали - 0,1%, спостерігається зростання в сегменті контрактних підключень», - уточнюють в компанії.

Кількість дата-абонентів

Цей показник цікавий з двох причин. Перша: ключовим драйвером загального зростання доходів мобільні оператори називають збільшення виручки від послуг мобільного інтернету. Друга: менш публічна, але болюча для абонентів, у яких немає смартфонів. Більшості з них доводиться оплачувати в пакеті послуги інтернету, яким вони по факту не можуть користуватися (у «великої трійки» майже не залишилося тарифних планів без доступу в мережу).

У цій «номінації» за найбільшою кількістю абонентів лідирує «Київстар», а по проникненню - lifecell. У «синього» оператора вже 17 млн дата-користувачів або 65,38% від всієї абонентської бази. У «червоного» - 12 млн або 61.54%. У «жовтого» - 5,01 млн, або 66,8%.

Середній дохід від абонента

Найбільший ARPU у «Київстар». Середній чек збільшився на 17,4% до 70 грн. «Цьому сприяло більш ефективне задоволення нових потреб клієнтів, зокрема, в послугах 4G», - кажуть в компанії.

На другому місці lifecell. «У I кварталі 2020 року активний тримісячний ARPU зріс на 4,2% і становив 69,5 грн. Таке збільшення обумовлено зростанням споживання швидкісного мобільного інтернету », - видають схожі свідчення в прес-службі оператора.

Найнижчий ARPU - у «Vodafone Україна» (68,9 грн).

Обсяг дата-трафіку

З кожним роком обсяг споживаного абонентами інтернет-трафіку зростає в геометричній прогресії. Найбільше його «з'їдають» абоненти lifecell. «Середньомісячний трафік в I кварталі на одного дата-юзера - 8,2 ГБ (+ 63% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 го)», - розповідають в компанії.

На другому місці - абоненти «Київстар»: використання дата-трафіку на абонента в середньому збільшилася на 61,8%, до 4,948 ГБ в місяць.

Замикає трійку «Vodafone Україна» з показником в 4,6 ГБ.

Обсяг голосових послуг

Україна продовжує залишатися в числі небагатьох країн, де абоненти дуже багато розмовляють по телефону, незважаючи на запуск 3G і 4G.

Найбільші «базіки» виявлено в «Київстар»: в I кварталі 2020 го використання голосового зв'язку в розрахунку на одного абонента збільшилася на 3%, до 603 хвилин. У «Vodafone Україна» цей показник за рік виріс менше ніж на 1% - з 477 до 480 хвилин; в lifecell - на 15,1%, до 162,8 хвилини.

інвестиції

Найбільший обсяг капітальних витрат зафіксований у «Київстар». У I кварталі 2020 року ці фірми досягли 1,347 млрд грн або на 37,1% більше, ніж за аналогічний період 2019 го. «Ми суттєво збільшили інвестиції в якість зв'язку і нові технології, щоб абоненти могли повноцінно спілкуватися, перебуваючи вдома», - пояснює президент «Київстар» Олександр Комаров.

«Vodafone Україна» інвестувала в мережу близько 1,2 млрд грн, включаючи вартість ліцензії в діапазоні 900 МГц (265 млн грн).

Капітальні вкладення lifecell зросли на 77,6%, до 635,3 млн грн. «У I кварталі 2020 lifecell придбав нову ліцензію вартістю 121 млн грн, збільшивши свій частотний діапазон в 900 МГц з 3,8 МГц до 5,6 МГц. Нові частоти будуть використовуватися для надання послуг LTE в віддалених регіонах, на національних і міжнародних трасах. Відповідна ліцензія буде діяти з 1 липня 2020 року протягом п'яти років », - уточнюють у прес-службі« жовтого »оператора.