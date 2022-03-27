Три найбільші банки Японії відмовилися від роботи зі Ощадбанком РФ

09:17 27 березня Київ, Україна

На відміну від таких компаній, як Aushan Holding, який має намір продовжити свою співпрацю з країною-агресором, багато інших компаній та банків припинили підтримувати бізнес на крові.

Три найбільші банки Японії MUFG Bank, Mizuho Bank та Sumitomo Mitsui Banking Corp припиняють грошові перекази та доларові операції з російським Ощадбанком, пише газета Japan Today 27 березня.

Рішення ухвалили через санкції США, прийняті в лютому і забороняють будь-які операції зі Ощадбанком РФ. Заборона починає діяти 28 березня.

При цьому джерела Japan Times повідомляють, що японські банки, ймовірно, шукатимуть альтернативних способів проведення платежів. Наприклад, перекази через неамериканські банки.

Раніше повідомлялося, що уряд Японії має намір позбавити Росію статусу країни найбільшого сприяння торгівлі в рамках додаткових санкцій у зв'язку з російським вторгненням в Україну.