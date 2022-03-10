Три найбільші звукозаписні компанії у світі зупинили роботу в РФ

20:17 10 березень Київ, Україна





10 березня про це оголосила Sony Music. Усі учасники «великої трійки» звукозаписних лейблів: контролюючих понад 70% світового музичного ринку, а це Sony Music Group, Warner Music та Universal Music оголосили про припинення своєї діяльності в Росії на тлі війни в Україні.10 березня про це оголосила Sony Music.

«Sony Music Group закликає до миру в Україні та припинення насильства. Ми призупинили всі бізнес-операції в Росії і продовжуватимемо підтримувати глобальні зусилля з надання гуманітарної допомоги нужденним», — йдеться у заяві компанії.

За даними Variety, співробітники компанії продовжать отримувати зарплату протягом невизначеного часу, а ситуація з артистами поки що перебуває в стадії опрацювання.



Трохи пізніше про зупинення роботи повідомила Warner Music

«WMG призупиняє свою діяльність у Росії, включаючи інвестиції та проекти розвитку, просування та маркетингову діяльність, а також виробництво всіх нових фізичних носіїв. Ми робимо цей дуже серйозний крок максимально обдумано. Ми й надалі виконуватимемо існуючі зобов'язання перед нашими співробітниками, артистами та авторами, роблячи все можливе у міру розвитку ситуації», — йдеться у заяві.

Найбільша звукозаписна компанія Universal Music оголосила про закриття своїх офісів та призупинення всіх бізнес-операцій у Росії ще 8 березня.