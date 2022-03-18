Третій спиртзавод продали за програмою Великої приватизації

Підприємство «Укрспирт» продовжує свою участь в програмі Великої приватизації. Всього в списку запланованих підприємств близько 9 спиртзаводів. З аукціону вчора пішов третій.

Третій об'єкт "Укрспирту" - Овечацький спиртзавод (Вінницька обл.) був проданий на аукціоні 22 жовтня за 53 млн грн ТОВ "Амеланд", свідчать результати аукціону на сайті "Прозорро".

Згідно з даними "Прозорро", стартова ціна зросла з 19,84 млн грн до 53 млн грн. Участь в аукціоні брали п'ять компаній. ТОВ "Амеланд" (Київ) веде діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надає послуги технічного консультування в цих сферах. Компанія зареєстрована три місяці тому. Кінцевим бенефіціаром компанії є Володимир Головко.

Як повідомлялося, дебютний аукціон з приватизації першого об'єкта ДП "Укрспирт" - Немирівського спиртзаводу (Вінницька обл.) відбувся 15 жовтня. Завод був проданий ТОВ "ЛВН Лімітед" (акціонерам Nemiroff) за 55,08 млн грн, що на 5 млн грн вище за стартову ціну. Компанія переможець була єдиною, хто подав заявку на участь в аукціоні.

Президент України Володимир Зеленський 11 грудня 2019 року підписав закон про скасування з 1 липня 2020 року державної монополії на виробництво спирту, прийнятий Верховною Радою 3 грудня 2019 року. ФДМ очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації спиртових заводів ДП "Укрспирт" і концерну "Укрспирт".