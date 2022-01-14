Третє аварійне відключення Запорізької ТЕС з початку року

Як повідомила пресслужба ДТЕК, вчора, 28 квітня, на Запорізькій теплоелектростанції сталася аварійна зупинка енергоблоку №3. Потрібно відзначити, що інші блоки в той час були на плановому відключенні.
Аварійне відключення відбулося о 11:01 через спрацювання захисту клапанів турбіни.
У зв'язку з цим на ТЕС почалося підключення енергоблоку №4. Також з резерву вирішили вивести по одному енергоблоку Криворізької та Придніпровської ТЕС.
Нагадаємо, що дві аварії на Запорізькій ТЕС відбулися на початку лютого.
3 лютого в результаті аварії Енергодар залишився без світла і води. Через годину енергопостачання було відновлено. У ДТЕК причиною аварії назвали замикання на підстанції Луч оператора системи розподілу Запоріжжяобленерго. А вже через два дні сталося аварійне відключення першого енергоблока.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі