Третє аварійне відключення Запорізької ТЕС з початку року

13:13 29 квітень Київ, Україна

Як повідомила пресслужба ДТЕК, вчора, 28 квітня, на Запорізькій теплоелектростанції сталася аварійна зупинка енергоблоку №3. Потрібно відзначити, що інші блоки в той час були на плановому відключенні.

Аварійне відключення відбулося о 11:01 через спрацювання захисту клапанів турбіни.

"Причини спрацьовування з'ясовуються. Відключення енергоблока сталося без перебоїв енергопостачання власних потреб. Відключення споживачів немає", - наголошується в повідомленні.

У зв'язку з цим на ТЕС почалося підключення енергоблоку №4. Також з резерву вирішили вивести по одному енергоблоку Криворізької та Придніпровської ТЕС.

Нагадаємо, що дві аварії на Запорізькій ТЕС відбулися на початку лютого.

3 лютого в результаті аварії Енергодар залишився без світла і води. Через годину енергопостачання було відновлено. У ДТЕК причиною аварії назвали замикання на підстанції Луч оператора системи розподілу Запоріжжяобленерго. А вже через два дні сталося аварійне відключення першого енергоблока.