Третина ринку круп в Україні перебуває «в тіні», - експерт

17:05 30 листопад Київ, Україна

Відомо, що традиційна крупа в Україні переважно вітчизняного виробництва, за винятком найбільш споживаних – рису та гречки.

Проте, за словами голови правління Спілки представників зернопереробної галузі України, на внутрішньому ринку країни є значна кількість продукції, завезеної з Польщі чи Туреччини, та продається під лейблами вітчизняного виробництва.

Експерт зазначив, наприклад, коли у державі були відзначені проблеми з виробництвом гречки, деякі торгові мережі та виробники закуповували її у Казахстану, який у свою чергу - у Росії. Перероблену крупу відправляли до України та продавали на прилавках під виглядом брендів.



Поки що ця ситуація кардинально змінилася. Російська Федерація заборонила вивіз гречки за кордон. У великих кількостях крупу теж не можна постачати до Казахстану. Те саме відбувається і в Білорусі. Відтак, за словами експерта, зараз в Україні є саме час для того, щоб наростити вітчизняне виробництво гречки.

З рисом справи трохи прозоріші. Річ в тому, що в Україні лише один виробник рису, тому практично вся крупа – імпортована найчастіше з В'єтнаму, Пакистану, Лаосу, Індії.

Фахівець зазначає, що в Україні дуже велика кількість зернової контрабанди. 90% продукції в магазинах та ринках – це контрабанда.



Так, згідно з аналітичними даними, в Україні 30% виробництва круп належить до тіньового ринку. Здебільшого це приватні особи або невеликі фермери, збут у яких зосереджений переважно на ринках чи базарах.

Що стосується традиційних круп та їхнього виробництва, то до них належать пшоняні, гречані, пшеничні, ячмінні крупи. Вони орієнтовані 100% на українського споживача, а вівсяну та кукурудзяну крупу виробляють із метою експорту.