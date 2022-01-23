ТРЦ втрачають дохід через карантин

Карантинні обмеження багато в чому підвели український бізнес і економіку в цілому. Торгово-розважальні центри отримали понад 20% збитків через орендний дохід. Експерти роблять висновки, що тиск карантину буде ще впливати на сферу не менше 4-6 місяців.

Представники бізнесу відзначають, що наплив відвідувачів в магазини відновиться до осені цього року. Однак деякі з них вважають, що і після закінчення локдауну відвідуваність ТРЦ залишиться низькою.

Слід зазначити, що стійкість до локдауну як орендарів, так і торгових центрів багато в чому залежить від бажання і можливості сторін домовлятися про пільгову орендну ставку на час карантинних обмежень. Так, близько 70% девелоперів на період локдаунів скасували базову орендну ставку, розробили і запропонували орендарям індивідуальні формати співпраці.

Нагадаємо, що в Національному банку повідомляють про погіршення в квітні 2021 року оцінки бізнесом економічного стану своїх підприємств, а також перспектив діяльності через посилені карантинні обмеження і збільшення невизначеності.