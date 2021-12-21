Транспортні обмеження в Києві завдали збитків на $3 млн

Локдаун в Києві - це не тільки обмеження роботи багатьох підприємств, але і збій транспортної системи. Експерти порахували збитки, яких зазнали кияни в перший тиждень обмежень. Так, через втрачений в пробках робочий час місто втратило близько $3 млн. При цьому аналітики вважають, що наслідки і відгомони ситуації будуть більш тривалими.

Перший тиждень транспортного локдауну в Києві обійшовся жителям столиці в 81,3 млн грн ($3 млн) через втрачений в пробках час. Про це йдеться в дослідженні консалтингової агенції А + С Україна. Відзначається, що збитки в 81,3 млн грн не поширюються на киян, які користувалися спецперепустками.

«Якщо спробувати визначити ціну рішення про локдаун із закриттям громадського транспорту в Києві і порівняти соціально-економічні втрати в робочі дні минулого і позаминулого тижня, то вийде 81,3 млн грн», - відзначили в А + С Україна.

За даними агентства, в понеділок затримка в дорозі склала 58%. У вівторок вона знизилася до 50%, а вже в п'ятницю становила 42% - майже стільки ж, як і в п'ятницю до введення обмежень на громадський транспорт. Вартість втрат через обмеження на роботу транспорту в А + С Україна порахували за допомогою сервісу ТомТом, помноживши кількість проведених в пробках годин на вартість однієї години роботи.