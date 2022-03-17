Транспортні компанії втрачають гроші - дані Держстату

За три квартали 2020 року транспортними компаніями в Україні було перевезено 435,2 млн т вантажу. Це на 13,3% менше, ніж за січень-вересень 2019 року. Згідно з даними Державної служби статистики України, транспортна галузь в Україні за період карантину зазнала серйозних збитків.

Відомо, що вантажообіг перевізників за вказаний період скоротився на 16,6% - до 210,7 млрд т/км. За дев'ять місяців поточного року залізничним транспортом у внутрішньому сполученні і на експорт перевезено 223,1 млн т вантажів, що на 4,7% менше, ніж в січні-вересні 2019 року.

Виходячи з даних Держстату, розмежування по виду транспорту виглядає так:

автомобільним транспортом перевезено 136,9 млн тонн (- 24,5%);

водним - 3,9 млн тонн (- 13%);

трубопровідним - 71,2 млн т (- 13,3%);

авіаційним - 0,1 млн тонн (- 9,4%).

Нагадаємо, що за статистикою, вантажні перевезення по головній річці країни - Дніпро - впали на період січень-липень 2020 р. на 8,6%. Таке порівняння зробили аналітики Адміністрації морських портів України, вивчивши цифри за аналогічний період 2019 року. У 2020 вже перевезли 5 млн тонн вантажів.

По зернових в цьому році ситуація набагато складніша - перевезення пшениці та іншого зерна скоротилися з січня по липень 2020 року на 71,1% і склали всього 1,6 тис. тонн.

У Державній службі статистики зробили аналіз, щоб визначити тенденції для цін на продукти харчування в Україні. Так, у вересні поточного року було відзначено як подорожчання, так і здешевлення.