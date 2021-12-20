Трамп видав укази для зниження цін на ліки в США

Очевидно, що для підвищення свого рейтингу на тлі прийдешніх виборів, президент США Дональд Трамп посилив свою участь в боротьбі за здоров'я американського народу. За повідомленням видання The Hill, маючи намір знизити вартість лікарських препаратів, Дональд Трамп підписав чотири відповідні укази.

"Підписані Трампом укази створюють умови, щоб штати змогли планувати імпорт дешевих препаратів з Канади", - сказано в публікації.

Також передбачається ліквідація системи знижок для посередників, які відтепер автоматично повинні отримувати клієнти в кінцевій вартості препаратів. Інші вимоги спрямовані на зменшення ціни на інсулін, а також регулювання вартості лікарських препаратів для страхових компаній.

Трамп підкреслив, що початок дії його указів затримані до 25 серпня, щоб дати можливість керівникам фармацевтичних виробництв, виступають категорично проти цієї ідеї, запропонувати альтернативу.

Також Трамп анонсував зустріч з керівниками лікарських компаній в наступний вівторок в Білому домі.

Нагадаємо, що 10 липня Трамп вперше погодився надіти медичну маску. Тоді Дональд Трамп планував візит до військового госпіталю і пообіцяв одягти маску, хоча часто уникає її носити.

Пізніше Трамп висловився проти обов'язкового носіння масок. Глава Білого дому виступає за свободу вибору в рішенні носити маски чи ні. При цьому він не заперечує їх корисність.