Товари оборонного призначення будуть закуповувати через міжнародні організації

08:52 30 травень Київ, Україна

Український уряд має намір закуповувати товари оборонного призначення через міжнародні спеціалізовані організації відповідно до стандартів НАТО.
 
Дане рішення оприлюднила пресслужба Кабінету Міністрів України.

У повідомленні говориться, що уряд прийняв постанову «Про затвердження переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їхніх представництв, які здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення», яка дозволяє закуповувати необхідні товари, роботи і послуги через спеціалізовані міжнародні організації для сил безпеки і оборони України.

Відзначається, що серед них: Агентство НАТО з питань зв'язку та інформації (NATO Communications and Information Agency), Агентство НАТО з підтримки і постачання (NATO Support and Procurement Agency) і Програма уряду США «Міжнародні військові продажі» (Foreign Military Sales).
«Це відкриває для України перспективу закупівлі за кордоном відсутніх на вітчизняному ринку робіт, послуг і товарів без посередників, а також створить умови для оптимізації витрат оборонного бюджету. Крім того, це сприятиме налагодженню взаємодії та посиленню сумісності з НАТО, а також виконанню Україною укладених міжурядових і міжвідомчих угод», - прокоментував нововведення міністр оборони України Андрій Таран.