Товари оборонного призначення будуть закуповувати через міжнародні організації

Український уряд має намір закуповувати товари оборонного призначення через міжнародні спеціалізовані організації відповідно до стандартів НАТО.
Дане рішення оприлюднила пресслужба Кабінету Міністрів України.
У повідомленні говориться, що уряд прийняв постанову «Про затвердження переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їхніх представництв, які здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення», яка дозволяє закуповувати необхідні товари, роботи і послуги через спеціалізовані міжнародні організації для сил безпеки і оборони України.
Відзначається, що серед них: Агентство НАТО з питань зв'язку та інформації (NATO Communications and Information Agency), Агентство НАТО з підтримки і постачання (NATO Support and Procurement Agency) і Програма уряду США «Міжнародні військові продажі» (Foreign Military Sales).
У повідомленні говориться, що уряд прийняв постанову «Про затвердження переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їхніх представництв, які здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення», яка дозволяє закуповувати необхідні товари, роботи і послуги через спеціалізовані міжнародні організації для сил безпеки і оборони України.
Відзначається, що серед них: Агентство НАТО з питань зв'язку та інформації (NATO Communications and Information Agency), Агентство НАТО з підтримки і постачання (NATO Support and Procurement Agency) і Програма уряду США «Міжнародні військові продажі» (Foreign Military Sales).
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