Товари оборонного призначення будуть закуповувати через міжнародні організації

08:52 30 травень Київ, Україна

Український уряд має намір закуповувати товари оборонного призначення через міжнародні спеціалізовані організації відповідно до стандартів НАТО

Дане рішення оприлюднила пресслужба Кабінету Міністрів України.



У повідомленні говориться, що уряд прийняв постанову «Про затвердження переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їхніх представництв, які здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення», яка дозволяє закуповувати необхідні товари, роботи і послуги через спеціалізовані міжнародні організації для сил безпеки і оборони України.



Відзначається, що серед них: Агентство НАТО з питань зв'язку та інформації (NATO Communications and Information Agency), Агентство НАТО з підтримки і постачання (NATO Support and Procurement Agency) і Програма уряду США «Міжнародні військові продажі» (Foreign Military Sales).