Товарообіг в Україні скоротився - дані за 2020 рік

За січень-жовтень 2020 товарообіг України досяг 82,76 млрд доларів, що на 8,81% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Дефіцит торгівлі товарами за цей період склав 3,2 млрд доларів, скоротившись удвічі в порівнянні з січнем-жовтнем минулого року. Про це повідомляє Державна митна служба.

За цей період в Україні імпортували товарів на понад 43 млрд дол. (в порівнянні з аналогічним періодом 2019 імпорт зменшився на 5,99 млрд $ або на 12,21%).

Експортували з України на 39,72 млрд $ (зменшення експорту в порівнянні з аналогічним періодом 2019 склало 2 млрд $ або 4,82%).

Перше місце з експорту з України - в зернових - на 7,63 млрд $. Найбільше імпортували в Україну - палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки - 6,35 млрд $

Нагадаємо, в Мінекономіки відзначили, що триває адаптація економіки до нових реалій сьогоднішнього дня і умов функціонування з урахуванням мінливості ситуації з рівнем захворюваності на COVID-19. Окремі види промислової діяльності, будівництво (активне продовження програми "Велике будівництво"), сфера торгівлі (як гуртового товарообігу, так і активний розвиток роздрібного сегмента ринку) продемонстрували поліпшення своєї динаміки.