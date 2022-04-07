Товарообіг України знизився на 8 млрд доларів - коронакриза

Державна митна служба заявляє про зниження товарообігу через коронакризу. Згідно з даними, період січень-жовтень 2020 року став збитковішим на 9% відповідно до аналогічного періоду минулого року. Товарообіг України на цей момент складає $82,67 млрд.

За цей період в країну імпортували товарів на $43,03 млрд (менше на $6,01 млрд, або на 12% в порівнянні з 2019 роком), експортували - на $39,64 (менше на $2 млрд або на 5%). Розмір негативного сальдо склав $3,4 млрд.

44% товарів імпортують з країн ЄС, 16% - з країн СНД, 40% - з усіх інших.

Найбільшу частку серед імпортованих товарів складають:

Палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки - 14,75%;

Реактори, котли, машини, обладнання - 11,15%;

Засоби наземного транспорту - 10,2%.

Експортується 38% товарів в ЄС, 12% - в країни СНД, 50% - до інших.

Найбільшу частку серед експортованих товарів складають зернові культури - 19,25%, чорні метали - 16,16%, жири та олії, готові харчові жири, воски - 11,29%.