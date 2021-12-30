Товарообіг роздрібної торгівлі в Україні зростає

Державна служба статистики України підготувала дані про роздрібну торгівлю в Україні. Згідно з даними за березень 2021 року, дані товарообігу зросли на 13,1% в порівнянні з показниками березня 2020 року.

При цьому всього лише за березень цей показник збільшився майже на 2%. Всього за підсумками першого кварталу поточного року обіг роздрібної торгівлі збільшився на 7,5%. У грошовому співвідношенні - до 317,576 млрд грн. Найбільше в цьому відношенні відзначилася Київська область - 14,6%, Чернівецька область (торгівля зросла на 13,7%), Вінницька (на 12,5%) і Тернопільська (на 11,8%).

Нагадаємо, що товарообіг між Туреччиною і Україною за перше півріччя 2020 року склав 2,3 млрд доларів. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року можна відзначити збільшення на 1,7%. Такі дані повідомили в пресслужбі МЕРТ. Слідами онлайн-конференції, яка відбулася 20 квітня поточного року, були відзначені позитивні моменти в торгових відносинах двох країн.