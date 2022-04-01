Торги в понеділок зафіксували зниження цін на нафту - подробиці

Нафтові котирування знижуються в ціні, основною причиною того, що відбувається, експерти називають новий штам коронавірусу. Вранці в понеділок біржі Нью-Йорка зафіксували нову вартість марки Brent. Вересневі поставки обійшлися покупцям в $76,06 за барель нафти.

Згідно з даними Bloomberg, їхня вартість знизилася на 0,14%. При цьому серпневі ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на 0,15% і досягли ціни в 75,05 дол. за барель.

До сьогоднішніх торгів нафта 4 дні поспіль росла в ціні. Але зараз трейдери та інвестори обережні, адже повинні бути проведені переговори країн-членів ОПЕК+.

«Укртранснафта» імпортує алжирську нафту. У червні поточного року державна компанія «Укртранснафта» стала вперше транспортувати нафтотранспортною системою України алжирську нафту. Йдеться про сорт Saharan Blend.