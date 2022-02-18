Палива в Київській області продано на 1188,7 млн грн

14:02 25 вересень Київ, Україна

Головне управління статистики в Київській області опублікувало дані про продаж нафтопродуктів і газу в Київській області. Згідно з ними, працювало 504 автозаправних станцій, з яких тільки 9 продавали метан.

Загальний товарообіг від продажу світлих нафтопродуктів і газу склав 1188,7 млн грн, з нього 455,3 млн грн (38,3% від загальних продажів) товарообіг від продажу бензину моторного, 446,6 млн грн (37,6%) - дизельного палива, 284,2 млн грн (23,9%) - газу скрапленого (пропану, бутану), 2,6 млн грн (0,2%) - газу стисненого (метану). Обсяг продажів дизельного палива склав 17,7 тис.т, що на 19,2% більше, ніж в серпні 2019 р., бензину моторного - 15,0 тис.т (на 23,0% більше), газу скрапленого - 13,4 тис.т (на 15,9% більше), газу стисненого - 0,2 тис.т (на 37,7% менше). В обсязі реалізованого бензину моторного 68,3% припадало на продаж бензину моторного марки А-95, 25,8% - А-92.

Роздрібний товарообіг від продажу світлих нафтопродуктів і газу склав 1002,9 млн грн, з нього 404,8 млн грн (40,4% від загальних продажів) товарообіг від продажу бензину моторного, 337,4 млн грн (33,6% ) - дизельного палива, 258,8 млн грн (25,8%) - газу скрапленого (пропану, бутану), 1,9 млн грн (0,2%) - газу стисненого (метану). Обсяг роздрібних продажів бензину моторного становив 13,4 тис.т, що на 21,3% більше, ніж в серпні 2019 р., дизельного палива - 13,3 тис.т (на 19,4% більше), газу скрапленого - 12 3 тис.т (на 16,2% більше), газу стисненого - 0,1 тис.т (на 34,1% менше). В обсязі реалізованого бензину моторного 68,7% припадало на продаж бензину моторного марки А-95, 26,3% - А-92.