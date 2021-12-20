Титано-магнієвий комбінат (Запоріжжя) зупинить свою роботу

Запорізький титано-магнієвий комбінат повинен більше 500 мільйонів гривень за світло. «Запоріжжяобленерго» будуть змушені припинити постачання енергопостачання з середини місяця. Також, компанія заявляє, що не має наміру укладати новий договір з потенційними боржниками.

Згідно із законом в разі якщо дія договору між споживачем і постачальником минув, оператор зобов'язаний припинити електропостачання повністю або частково. Відповідальність повністю покладається на керівництво ЗТМК.

16 липня обленерго вже направляло попередження про припинення поставок. в компанії також звернулися до керівництва області з проханням вжити заходів і не допустити виникнення техногенної катастрофи через зупинку комбінату.

ЗТМК на сьогодні має за спожиту електроенергію близько 600-700 млн. і ця цифра продовжує зростати.

Зараз 51% пакет акцій підприємства належить державі, а решта 49% - Фірташу. Фонду держмайна вдалося з боєм призначити свого директора і змістити з посади менеджера Володимира Сивака, при управлінні яким збитки підприємства досягли півмільярда гривень.