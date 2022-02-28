Тепер іноземці зможуть законно користуватися українськими надрами

08:35 02 червень Київ, Україна

Розробка і видобуток корисних копалин в Україні не завжди ведуться високотехнологічними методами. Згадати хоча б видобуток бурштину. Є надія на прогрес в цій галузі. У Верховній Раді прийняли в першому читанні законопроєкт, в якому прописані правила користування надрами України іноземцями та особами, які не мають громадянства. «За» проголосували 292 народних обранці.

Всі важливі відомості містяться в пояснювальній записці. Зокрема, в ній йдеться про те, що відтепер надрокористувачами можуть бути іноземці, крім тих, які мають громадянство країни-агресора. Також не зможуть користуватися українськими надрами компанії або окремі особистості, які знаходяться під санкціями.

Раніше повідомлялося, що в «Держгеонадра» розповіли, як будуть перевіряти надрокористувачів. За 2021 рік перевірять більше третини всіх, причому це тільки планово. Позапланові перевірки також йтимуть за графіком.

Також ми писали і про те, що в РНБО вирішили націоналізувати надра України.