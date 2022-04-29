Тендер "УЗ" загальною вартістю 164 млн грн

Аукціон, в якому "Укрзалізниця" закупить металопрокату на 164 мільйони, призначений на 4 жовтня. Обсяги продукції, що надається, коливаються в районі 3,5 тис. тонн.
Про це йдеться в повідомленні в системі "Prozorro.Публічні закупівлі", передає ГМК-Центр.
Так, філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" має намір здійснити закупівлю металопрокату в таких обсягах:
• прокат товстолистовий - 2,8 тис. тонн;
• прокат тонколистовий х/к, г/к - 624,1 тонни;
• сталь тонколистова оцинкована - 5,7 тонни.
Так, філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" має намір здійснити закупівлю металопрокату в таких обсягах:
• прокат товстолистовий - 2,8 тис. тонн;
• прокат тонколистовий х/к, г/к - 624,1 тонни;
• сталь тонколистова оцинкована - 5,7 тонни.
Аукціон призначений на 4 жовтня. Термін подачі заявок - до 27 серпня. Поставки продукції, за умовами тендеру, планується завершити до кінця року.
Філія "Центр забезпечення виробництва" - відокремлений підрозділ "Укрзалізниці". Метою його діяльності є забезпечення потреб компанії матеріально-технічними ресурсами, надання послуг, забезпечення ефективного функціонування та розвитку виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту України.
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