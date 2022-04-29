Тендер "УЗ" загальною вартістю 164 млн грн

19:48 28 липня Київ, Україна

Аукціон, в якому "Укрзалізниця" закупить металопрокату на 164 мільйони, призначений на 4 жовтня. Обсяги продукції, що надається, коливаються в районі 3,5 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні в системі "Prozorro.Публічні закупівлі", передає ГМК-Центр.



Так, філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" має намір здійснити закупівлю металопрокату в таких обсягах:



• прокат товстолистовий - 2,8 тис. тонн;

• прокат тонколистовий х/к, г/к - 624,1 тонни;

• сталь тонколистова оцинкована - 5,7 тонни.