Митниця вважає, що імпортери працюють в «тіні» на 90%

Глава Державної митної служби розповів про українських імпортерів. За словами Павла Рябікіна, понад 90% з них працюють в «тіні», тим самим зменшуючи частку оподаткування.

За його словами, це - 130 тисяч компаній, надходження від яких до державного бюджету становлять лише 22 мільярди гривень. У той час, як 3% «білих імпортерів» приносять в бюджет понад 300 млрд гривень.

Чиновник зазначив, що більш жорсткий контроль за такими компаніями може щорічно додатково приносити 100 млрд гривень державі. Цей сегмент характеризується найбільшими зловживаннями і найбільшими втратами. Зафіксовано масу проблем, починаючи з відсутньої реальної статистики про те, що ввозять в Україну, і закінчуючи статистикою реальних цін.

На думку глави відомства, через відсутність повних і правдивих відомостей про зловживання згадані 100 млрд грн держвтрат на митниці можуть виявитися 120-150 млрд грн. Нагадаємо, у Державній фіскальній службі інформують про перші позитивні результати від проведення операції «Детінізація». Як повідомив глава ДФС Вадим Мельник, з початку 2021 року пощастило зменшити щомісячний обсяг «скруток» на більш ніж 1 млрд гривень.