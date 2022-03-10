Тютюновий гігант Philip Morris припиняє роботу в Росії

19:00 09 березень Київ, Україна





Найбільш відомі марки компанії Philip Morris: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (тютюнові стіки для електронної системи нагрівання тютюну IQOS). Американська тютюнова компанія Philip Morris призупинить інвестиції в РФ, а також скорочує виробництво на її території.Найбільш відомі марки компанії Philip Morris: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (тютюнові стіки для електронної системи нагрівання тютюну IQOS).

Philip Morris – американська глобальна сигаретна та тютюнова компанія, що продає свою продукцію більш ніж у 180 країнах світу. Найбільший тютюновий виробник та експортер Заходу.



До цього британська тютюнова компанія Imperial Brands (Davidoff, Winston, Richmond та Gitanes) заявила, що припиняє продаж та виробництво в Росії продукції своїх товарів.

"У світлі останніх подій ми відтепер (9 березня. – Ред.) припиняємо всю діяльність у Росії. Це включає зупинку виробництва на нашому заводі у Волгограді та припинення будь-якої діяльності з продажу та маркетингу”, – йдеться у заяві Imperial Brands.

При цьому компанія, як і багато інших світових виробників, продовжить платити зарплату працівникам в Росії. Такі рішення приймають, щоб влада РФ не могла конфіскувати майно компаній у країні на користь держави.