Тютюновий гігант Philip Morris припиняє роботу в Росії

Американська тютюнова компанія Philip Morris призупинить інвестиції в РФ, а також скорочує виробництво на її території.
Найбільш відомі марки компанії Philip Morris: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (тютюнові стіки для електронної системи нагрівання тютюну IQOS).
Найбільш відомі марки компанії Philip Morris: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (тютюнові стіки для електронної системи нагрівання тютюну IQOS).
Philip Morris – американська глобальна сигаретна та тютюнова компанія, що продає свою продукцію більш ніж у 180 країнах світу. Найбільший тютюновий виробник та експортер Заходу.
До цього британська тютюнова компанія Imperial Brands (Davidoff, Winston, Richmond та Gitanes) заявила, що припиняє продаж та виробництво в Росії продукції своїх товарів.
До цього британська тютюнова компанія Imperial Brands (Davidoff, Winston, Richmond та Gitanes) заявила, що припиняє продаж та виробництво в Росії продукції своїх товарів.
При цьому компанія, як і багато інших світових виробників, продовжить платити зарплату працівникам в Росії. Такі рішення приймають, щоб влада РФ не могла конфіскувати майно компаній у країні на користь держави.
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