Син Януковича продає бізнес-центр, побудований в окупованому Донецьку, через OLX

Син колишнього президента України Віктора Януковича продає великий бізнес-центр. Будівля «Столичного» розміщена в окупованому Донецьку і коштує понад 600 тисяч доларів. Згідно з інформацією, бізнес-центр був побудований компанією Олександра Януковича - МАКО Холдинг.

Наші журналісти змогли знайти оголошення на OLX, яке в подробицях описує об'єкт продажу. Ціна бізнес-центру 一 $698 950. Бізнес-центр знаходиться на проспекті Богдана Хмельницького, 102-Б. Площа об'єкта становить 1700 квадратних метрів.

Крім цього, у бізнес-центру є охорона, парковка, вантажні ліфти, автономне опалення і відеоспостереження. Оголошення опубліковане від 24 травня 2021 року.