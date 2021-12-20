Своп-аукціони НБУ: графік і параметри

Національний банк України продовжує діяльність на фінансовому ринку. Одним із завдань регулятора є необхідність створення і повного формування хеджування процентного ризику. Для цього НБУ проводить аукціони СВОП процентної ставки. Їхній графік на II квартал 2021 року банк вже опублікував у себе на сайті.

Тому Нацбанк зберіг частоту аукціонів в II кварталі: вони будуть проходити в кожну другу і четверту середу місяця, один терміном на 1 або 2 роки, другий - на довший термін (3, 4 або 5 років).

Перший своп-аукціон відбудеться 7 квітня (терміном на 2 роки), другий - 21 квітня (на 3 роки). Наступні аукціони пройдуть 12 травня (на 1 рік), 26 травня (на 4 роки), 9 червня (на 2 роки) і 23 червня (на 5 років).

НБУ також вирішив зберегти обсяги умовної суми, буде пропонуватися на своп-аукціонах, встановивши кордон на рівні 500 млн грн на один аукціон. Докладні параметри і результати аукціонів будуть публікуватися на офіційному сайті Нацбанку.

У липні минулого року Національний банк провів перший своп-аукціон. Станом на 23 березня 2021 відбулося 11 таких аукціонів, на яких регулятор уклав з банками угоди на 16,5 млрд грн. З них угоди терміном на 2 роки склали близько 2,6 млрд грн, на 3 роки - 8 млрд грн, на 4 роки - 4 млрд грн і на 5 років - 2 млрд грн. В цілому такі операції НБУ здійснили 16 банків.

Головним завданням цих аукціонів залишається сприяння запуску ринку операцій процентного свопу як важливої передумови для розвитку довгострокового кредитування в Україні.