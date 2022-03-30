Вільна економічна зона в Україні - подробиці

В Офісі Президента збираються створити ще одну вільну економічну зону. Про це повідомив керівник відомства. Так, ВЕЗ планують створити на території декількох західних регіонів України.

Відомо, що зараз проєкт вільної економічної зони на заході України, за словами глави президентського офісу, знаходиться на етапі розробки. Це питання ще буде обговорюватися на рівні експертів і народних депутатів.

"Сьогодні ці дві зони, ці дві економічні можливості теж повинні спрацювати на об'єднання країни", - заявив керівник Офісу Президента.

Раніше повідомлялося, що питання про можливість створення вільної економічної зони (ВЕЗ) на Донбасі буквально «підірвало» український медіапростір. Експерти і суспільно-політичні діячі наввипередки обговорюють доцільність такої ініціативи.