Свіжі дані НКЦПФР про інвесторів - шахраїв

20:03 21 липня Київ, Україна

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України опублікувала свіжий список компаній, які шахрайським шляхом отримували кошти вкладників. З червня 2021 року НКЦПФР вже втретє оновлює список цих зловмисників, на цей момент він коливається в межах шести.



В оновлений список включені: InvestMarkets, JustTradingCompany, Alfatrust, Downmarkets, uTrader, Trend Brocker.



Частина сумнівних фінансових проєктів потрапила в список за рекомендацією регуляторів фінансових ринків країн Євросоюзу. Частина - завдяки зверненням громадян, що надали підтверджуючі документи про втрати ними значних коштів, інвестованих в ці проєкти.



Всього, за даними НКЦПФР, в Україні внесено до списку сумнівних фінансових проєктів і фінансових пірамід 76 компаній.



Повний список опублікований на сайті Нацкомісії.