Свіжі дані НКЦПФР про інвесторів - шахраїв

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України опублікувала свіжий список компаній, які шахрайським шляхом отримували кошти вкладників. З червня 2021 року НКЦПФР вже втретє оновлює список цих зловмисників, на цей момент він коливається в межах шести.
В оновлений список включені: InvestMarkets, JustTradingCompany, Alfatrust, Downmarkets, uTrader, Trend Brocker.
Частина сумнівних фінансових проєктів потрапила в список за рекомендацією регуляторів фінансових ринків країн Євросоюзу. Частина - завдяки зверненням громадян, що надали підтверджуючі документи про втрати ними значних коштів, інвестованих в ці проєкти.
Всього, за даними НКЦПФР, в Україні внесено до списку сумнівних фінансових проєктів і фінансових пірамід 76 компаній.
Повний список опублікований на сайті Нацкомісії.
В оновлений список включені: InvestMarkets, JustTradingCompany, Alfatrust, Downmarkets, uTrader, Trend Brocker.
Частина сумнівних фінансових проєктів потрапила в список за рекомендацією регуляторів фінансових ринків країн Євросоюзу. Частина - завдяки зверненням громадян, що надали підтверджуючі документи про втрати ними значних коштів, інвестованих в ці проєкти.
Всього, за даними НКЦПФР, в Україні внесено до списку сумнівних фінансових проєктів і фінансових пірамід 76 компаній.
Повний список опублікований на сайті Нацкомісії.
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