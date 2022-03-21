Суходольський спиртовий завод продали за рекордну ціну 60,3 млн грн

Пресслужба Фонду державного майна України повідомляє про продаж шостого спиртзаводу мережі Укрспирт. Суходольське підприємство було продане на аукціоні за 60,3 млн гривень, що в 2,7 раза перевищує початкову заплановану вартість.

В аукціоні брали участь чотири компанії, які в конкурентній боротьбі підняли ціну об'єкта зі стартових 21,6 млн грн в 2,7 раза, говориться в повідомленні.

11 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує державну монополію на виробництво спирту. Згідно з документом, з 1 липня 2020 року скасовується держмонополія на виробництво спирту, в т.ч. як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей.

З шести об'єктів Укрспирту, Суходольський спиртовий завод проданий за найвищою ціною. Попередній "рекорд" належав Овечацькому спиртзаводу - 53 млн грн. Загальна сума від приватизації шести заводів склала 268 млн грн.

Прозорі аукціони приватизації працюють таким чином, що кожен інвестор має можливість отримати повну інформацію про об'єкт, і на її основі приймає рішення про участь і визначає прийнятну для себе ціну об'єкта, пояснює Фонд держмайна.

У разі, коли висока стартова ціна не дозволяє залучити потенційних інвесторів, ФДМ автоматично призначає повторний аукціон зі зниженою стартовою ціною.

15 жовтня 2020 року в Україні продали перший спиртзавод. 20 жовтня - другий. 22 жовтня - третій. 28 жовтня - четвертий, 29 жовтня - п'ятий. 30 жовтня ФДМУ не зміг продати Хоростківський спиртзавод за 63 млн грн.