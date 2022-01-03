«Судмаш» виставили на аукціон - ФДМУ

В рамках «Великої приватизації» буде проданий завод «Судмаш» в Херсоні. Про це заявив Фонд державного майна України. Одна з причин - борги підприємства і відсутність доходів.

Вказується, що на сьогодні це підприємство вважається збитковим. Тому через великі борги перед кредиторами і робочим штатом держава вирішила його приватизувати. Відомо, що відповідний аукціон пройде 30 квітня. Стартова ціна за завод - 67 млн гривень. На торгах буде виставлено повний пакет акцій підприємства.

Раніше державний концерн «Укроборонпром» передав для приватизації відразу 15 вітчизняних підприємств і 2 акціонерних товариства. Про це повідомляє пресслужба Державного фонду майна України.

За даними концерну, на поточний момент ці підприємства не мають стратегічну важливість для держави і ніяк не впливають на обороноздатність України.