Суд скасував штраф АМКУ для JTI

Північний апеляційний госпсуд 25 березня задовольнив позов ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" і ПрАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" до Антимонопольного комітету (АМКУ) і скасував штраф на суму 923 млн грн, накладений комітетом в 2019 році.

При цьому суд апеляційної інстанції на вимогу представників групи JTI скасував рішення Госпсуду міста Київ, яким було відмовлено в задоволенні зазначеного позову до АМКУ, повідомляє Finbalance.

Як повідомлялося, Північний апеляційний суд 24 березня задовольнив апеляційну скаргу ПрАТ "Філіп Морріс Україна" і ТОВ "Філіп Морріс енд Дистрибьюшн", скасувавши штраф в 1,2 млрд грн, накладений Антимонопольним комітетом в 2019 році.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Антимонопольний комітет України оштрафував на 6,5 млрд грн чотирьох найбільших виробників тютюнових виробів і "Тедіс Україна". У тому числі "Джей Ті Інтернешнл Україна" - на 430 млн грн, а "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" - на 490 млн грн.

АМКУ визнав, що монополія "Тедіс Україна" на ринку дистрибуції протиправно виникла в результаті узгоджених дій цієї компанії і тютюнових компаній-виробників, і наклав на порушників антимонопольного законодавства штраф. "Тедіс Україна" була оштрафована на 3,4 млрд грн, але компанія за допомогою судів першою домоглася скасування своєї частини штрафу в розмірі 3,4 млрд грн.

Антимонопольний комітет також рекомендував компаніям "Філіп Морріс", "Брітіш Американ Тобакко" ("В.А.Т. - Прилуки"), "Джей Ті" і "Імперіал Тобакко" вжити заходів щодо обмеження монополізму та розвитку конкуренції на ринку дистрибуції сигарет.