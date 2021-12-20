Будівництво заводу з виробництва мікросхем у Техасі за 17 млрд доларів

11:59 24 листопад Київ, Україна

17 мільярдів доларів виділить компанія Samsung на будівництво заводу в Техасі з виготовлення мікросхем. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Мовляв, на цьому наполягає адміністрація президента Джо Байдена. Офіційне оголошення має з'явитися найближчим часом від імені губернатора штату Грега Ебботта.

Рішення про участь у проєкті компанії комісари округу та міська рада одноголосно ухвалили ще у вересні. За попередніми оцінками, новий завод створить 1800 робочих місць.



Втім, реальне виробництво розпочнеться не раніше ніж у 2024 році.

Також відомо, що найбільшим постачальником чипів став бренд Samsung. За даними аналітичної компанії Ай-Сі-Інсайтс, у другому кварталі поточного року південнокорейська компанія витіснила з лідерської позиції на ринку американську Інтел.