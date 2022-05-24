Будівництво трьох ЖК збанкрутілого банку "Аркада" зупинено

20:21 18 серпня Киев, Украина

З 16 серпня фінансування будівництва 3 ЖК банку Аркада заморожено. Основною причиною є відмова підписання графіка добудови однією зі сторін.



Будівництво трьох житлових комплексів ("Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах") збанкрутілого банку "Аркада" зупинено. Причиною є відмова представника ЖК "Еврика" від підписання графіка добудови. З 16 серпня фінансування будівництва 39 будинків припинено. Про це заявив гендиректор девелоперської компанії Stolitsa Group Едуард Соколовський.



Таким чином дія меморандуму про закінчення будівництва будинків припиняється у зв'язку з відмовою однієї із сторін.



"Сторона вісім (Stolitsa Group, - ред.) Офіційно попередила громадський актив, що з понеділка припиняється все фінансування по "Евриці", "Патріотиці на озерах" і "Патріотиці". Проводимо консультації... Ми фінансувати згідно з цим меморандумом не маємо права. На сьогодні переходимо в стан переговорів", - заявив Соколовський.



На офіційній сторінці інвесторів ЖК "Аркади" підтвердили інформацію про призупинення фінансування охорони і ЖКГ-послуг.



"Ймовірне масове розкрадання майна на ЖК "Еврика" може привести до різкого збільшення дефіциту коштів по даному комплексу", - сказано в повідомленні.



Також 16 серпня з об'єктів вивезли важку будівельну техніку. Всі роботи повністю зупинені.



Нагадаємо, в квітні 2021 року влада затвердила дорожню карту про добудову і передачу квартир інвесторам банку "Аркада". Меморандум підписали глави Нацбанку, МВС і мер Києва. У планах було закінчити будівництво протягом 3-5 років.