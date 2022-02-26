Будівництво молочнотоварного комплексу на 2 тис голів корів на Харківщині

10:33 01 червень Київ, Україна

Розвиток фермерського бізнесу в Україні дав поштовх розвитку тваринництва. Особливо важливим при цьому стало будівництво сучасних ферм, що відповідають світовим стандартам. Так, ТОВ АФ «Піщанська», що в Харківській області, завершує третій етап будівництва молочнотоварного комплексу. Роботи в одному з корпусів майже завершені. Вже скоро він планується до введення в експлуатацію. Про це повідомляє пресслужба Наталинської громади.

Слід зазначити, що третя черга будівництва розрахована на перебування 1920 голів корів. В одному корпусі можуть одночасно перебувати 450 тварин, а всі приміщення обладнані відповідно до сучасних вимог.

На сьогодні поголів'я ТОВ АФ «Піщанська» налічує 3100 тварин, з них 1368 - фуражні корови, а 1170 - дійне стадо. Середня продуктивність корів - 35 л молока на добу. В процесі виробництва фактично відсутній людський фактор. Процес доїння відбувається на молочній каруселі, на якій одночасно перебувають 60 тварин. Від корови молоко по трубопроводу відразу потрапляє в автоцистерни, в яких воно транспортується замовнику. Процес охолодження відбувається в потоці.

Крім того, продукція агрофірми використовується також для виробництва дитячого харчування. Господарство входить в топ-5 найбільших підприємств України з надоїв. Постійним партнером ТОВ АФ «Піщанська» є компанія «Danone», дитяча простокваша якої виготовлені з молока, виробленого на Красноградщині.