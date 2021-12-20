Будівельна компанія Stolitsa Group підозрюється в ухиленні від сплати податків

14:16 18 листопад Київ, Україна

Податківці підозрюють бенефіціарів будівельних компаній Stolitsa Group в ухиленні від сплати податків на 100 млн. Про це повідомляють журналісти з посиланням на ухвалу Дніпровського районного суду, повідомляють ЗМІ.

За даними слідства, група підприємств Stolitsa Group організували схему, за якою виводили готівку та занижували базу оподаткування. Зокрема, компанія Бізнес-Гарант у декларації за минулий рік незаконно перерахувала 760 млн грн кіпрським компаніям, при цьому не віднесла цю суму до об'єкта оподаткування. В результаті до бюджету не надійшло майже 100 млн гривень із податку на прибуток.



За даними журналістів, забудовники будують низку житлових комплексів у столиці. Фінансування здійснюється шляхом залучення коштів від фізичних осіб через певні інвестиційні фонди, що входять до складу підозрюваних компаній. Ці гроші частково спрямовуються на фінансування будівництва, а інша частина виводиться в тінь – їх перераховують на підконтрольні підприємства як оплату цінних паперів та надання фінансової допомоги.