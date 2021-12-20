Страхові компанії урізають бюджети на рекламу

Українські страхові компанії скорочують свої бюджети. Дані про це розмістив Національний банк України. Відповідно до звітності, в 2020 році страхові компанії урізали витрати на здійснення маркетингової і рекламної діяльності.

Зокрема, бюджет був скорочений на 11%. На рекламу і маркетинг було витрачено лише 85,6 млн грн.

При цьому аналогічним чином були скорочені витрати на укладання договорів. Тут уже мова йде про зменшення бюджету в 3,4% (до 10,52 млрд гривень) в аналогії з 2019 роком. Також за підсумками минулого року адміністративні витрати страховиків зросли на 30,2% - до 5,7 млрд грн. Однак в той самий час витрати на збут послуг впали на 18,2% - до 2,11 млрд грн.