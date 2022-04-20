Столиця готова приймати гостей

21:44 21 липня Київ, Україна

За останні пів року столицю нашої Батьківщини відвідало ні багато ні мало 300 000 іноземних туристів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.



Досить велика кількість туристів з різних країн бажає відчути велич українських просторів.

Основна частина туристів відвідувала столицю в період квітня-червня - близько 200 000.



Найчастіше іноземці приїжджали до Києва з США - 26 576 осіб. На другому місці ізраїльтяни - 22 684, на третьому - громадяни Туреччини - 21 057 туристів.

У топ-10 країн, чиї громадяни відвідали Київ з початку року, також увійшли: Німеччина, Білорусь, Саудівська Аравія, Азербайджан, Великобританія, Грузія та Індія.

Кількість внутрішніх туристів, що побували в Києві в першому півріччі, склала понад 500 000 осіб.



Київ отримав 22,5 млн грн туристичного збору за звітний період, повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.



За її словами, розвиток туризму після пандемії стане для Києва одним з головних пріоритетів. Для підвищення туристичної привабливості в місті на даному етапі реалізується кілька великих проєктів. Зокрема, розпочала роботу "Академія гостинності" для підготовки волонтерів в сфері туризму.



Також в Києві планують створити інклюзивний туристичний маршрут по головних визначних пам'ятках столиці.



13 січня 2020 року в КМДА повідомили, що дохід Києва від туристичного збору за 2019 рік перевищив 63 млн грн, що майже в два рази більше в порівнянні з 2018 роком.

Київ відвідали 116 000 іноземних туристів в першому кварталі 2021 року.