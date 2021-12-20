Вартість житла в Україні: ціна по регіонах

07:04 13 липень Київ, Україна

На ціноутворення житла на вторинному ринку в різній мірі впливає безліч факторів, серед яких - місце розташування, тип будинку, стан квартири і будинкових комунікацій, рівень розвитку інфраструктури і т.д. В цьому році важливим став і карантин, який значно вплинув на трансформацію ринку нерухомості. В умовах самоізоляції люди почали більш усвідомлено підходити до вибору житла, віддавати перевагу комфорту і безпеки.

Середня ціна квартир, за даними аналітиків, на вторинному ринку по Україні в 2019 році склала 25 тис. дол. за однокімнатну, 36 тис. дол. - двокімнатну і 46 тис. Дол. - трикімнатну. Цього року вартість нерухомості зросла на 12% в сегменті однокімнатних квартир, тепер за неї просять 28 тис. Дол., 2-х і 3-х подорожчали на 5,5% (38 тис. Дол.) І 8,7% (50 тис. дол.), відповідно. На тлі пандемії ринок нерухомості завмер, але вже в червні ситуація стабілізувалася і ціни на вторинне житло повернулися на докарантінний рівень.

Ключовий фактор впливає на вартість - площа і кількість кімнат. На відміну від первинного ринку, де вартість за квадратний метр однакова для всіх квартир, на вторинному ринку квадратний метр невеликих квартир коштує дорожче, ніж дво- або трикімнатних. Так, за даними онлайн-платформи, середня вартість однокімнатної квартири в Києві за перше півріччя 2020 року склала 46 тис. Дол. За однокімнатну, 70 тис. дол. - двокімнатну і 99 тис. дол. - трикімнатну. Найнижчі ціни в червні на покупку житла були в Деснянському і Святошинському районі - 35 тис. Дол. за однокімнатну.



За перше півріччя 2020 року у Львові середня ціна за однокімнатну квартиру була 37 тис. Дол., Двокімнатну - 51 тис. Дол. і 64 тис. дол. - трикімнатну. В Одесі - 29 тис. Дол., 40 тис. Дол. і 53 тис. дол. відповідно. Якщо вибирати житло у великих містах, то найдешевше можна придбати квартиру в Харкові - 23 тис. Дол. За однокімнатну, 33 тис. дол. - 2х і 41 тис. дол. - 3х.

Перевага вторинного житла в тому, що можна знайти квартиру відразу придатну для проживання. Якщо на первинному ринку, як правило, житло дістається покупцеві з голими стінами, навіть без внутрішньої обробки, то вибираючи житло на вторинному ринку покупець може вибрати для себе відповідний варіант з ремонтом, а нерідко навіть з меблями. В такому випадку заїжджати в новий будинок можна буде відразу після оформлення всіх документів, без необхідності витрачати час на ремонт.