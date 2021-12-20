Вартість вугілля знову визначатимуть за формулою Роттердам +

За повідомленням прес-служби Міненерго, між Центренерго і вугледобувними підприємствами були узгоджені умови поставок українського вугілля.

"Ми очікуємо запуск великих вугледобувних об'єднань уже з понеділка. Поточна ситуація ще раз переконала нас у необхідності комплексного і системного вирішення проблем енергетичної галузі", - прокоментувала угоди в.о. міністра енергетики Ольга Буславец.

Подробиці угоди розповів гендиректор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук. В ефірі програми Свобода Слова на каналі Україна він повідомив, що Центренерго буде купувати українське вугілля без посередників за ціною, яка визначається за формулою Роттердам +.

Він додав, що дане визначення ціни вугілля в Україні є найвигіднішим для Центренерго, оскільки пропозиція на 20% дешевше вугілля держшахт, і на 10% дешевше за газ.

За словами Сахарука, укладення Угоди свідчить про те, що формулою Роттердам + є найбільш справедливою і європейською ціною за вугілля.

Нагадаємо, 17 червня Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля вітчизняного виробництва на теплоелектростанціях.

Варто зазначити, що через пандемію і простою багатьох шахт за перше півріччя 2020 року видобуток вугілля держшахтами впала на 14,3% (на 2,192 млн тонн).

Формула Роттердам + була введена 3 березня 2017 року. Згідно з постановою НКРЕКУ, в ціну електроенергії закладалася вартість вугілля, виходячи з котирувань індексу API2 європейського хабу ARA (Амстердам - Роттердам - Антверпен) + витрати на транспортування в Україну. Таким чином, в тарифі встановлювалася рівна ціна на енергетичне вугілля українського та іноземного походження. Формула була скасована 1 липня 2019 року зі введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловців зросла.